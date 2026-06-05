Eliminazione dei grappoli d' uva non ancora maturi sette milioni per oltre mille produttori
È stato approvato l’elenco dei produttori siciliani di vino che riceveranno contributi economici per la misura Vendemmia verde 2026 del Piano nazionale strategico. Sono stati eliminati i grappoli d’uva non ancora maturi e sono stati assegnati circa sette milioni di euro a oltre mille produttori. La decisione riguarda esclusivamente le aziende coinvolte nella produzione di vino in Sicilia, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione.
Approvato l’elenco dei produttori siciliani di vino che riceveranno i contributi economici relativi alla misura Vendemmia verde 2026 del Piano nazionale strategico (Pns). L’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finanzierà le 1.188 domande ammesse con circa sette milioni di euro. Si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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