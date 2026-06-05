Eliminazione dei grappoli d' uva non ancora maturi sette milioni per oltre mille produttori

Notizia in breve

È stato approvato l’elenco dei produttori siciliani di vino che riceveranno contributi economici per la misura Vendemmia verde 2026 del Piano nazionale strategico. Sono stati eliminati i grappoli d’uva non ancora maturi e sono stati assegnati circa sette milioni di euro a oltre mille produttori. La decisione riguarda esclusivamente le aziende coinvolte nella produzione di vino in Sicilia, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione.