Le temperature elevate di queste settimane stanno causando gravi problemi alle coltivazioni di uva nelle zone della Val di Magra, Val di Vara e Cinque Terre. I grappoli sono in sofferenza a causa della mancanza di acqua, con il rischio che le piante si ibernino se la situazione non migliora. La scarsità idrica mette a rischio le produzioni locali, con possibili conseguenze economiche per i produttori.

Le temperature record di queste settimane stanno lasciando il segno anche nei campi della Val di Magra, in Val di Vara e nei filari delle Cinque Terre, rischiando di compromettere le coltivazioni con ricadute pesanti sui produttori locali. A lanciare l’allarme è Heydi Bonanini, viticoltore dell’azienda agricola ’Possa’ di Riomaggiore, il quale evidenzia come le temperature elevate anche nelle ore notturne stiano incidendo sullo sviluppo delle vigne. "Il rischio è che la pianta vada in una sorta di ibernazione. Mentre la mancanza d’acqua può compromettere la corretta evoluzione del grappolo", spiega Bonanini. Per limitare gli effetti del caldo, l’azienda sta adottando nuove soluzioni agronomiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A un passo dall’ibernazione. Grappoli d’uva in sofferenza per la mancanza d’acqua

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