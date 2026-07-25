Il governo ha approvato un piano di indennizzi per le imprese colpite dal granchio blu, riconoscendo la calamità e la diffusione eccezionale della specie nel 2025. Le aziende interessate devono attestare una perdita di produzione almeno del 30% nel 2025 rispetto alla media del triennio precedente per poter accedere ai contributi.

Le imprese che potranno fare richiesta di contributi dovranno dimostrare una perdita di produzione nel 2025 pari al 30% rispetto alla media del triennio precedente. La richiesta venne avanzata lo scorso Febbraio dalla Regione Veneto: la diffusione del granchio blu aveva infatti danneggiato molto la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Granchio blu, ok del Governo a indennizzi per imprese: riconosciute calamità e eccezionale diffusione della specie nel 2025

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