Granchio blu decisi i rimborsi per i danni a pescatori e allevamenti | il ministero riconosce la calamità

Il ministero dell’Agricoltura e della Pesca ha approvato i fondi per il 2025 destinati ai pescatori e agli allevamenti colpiti dalla diffusione del granchio blu nell’Adriatico, riconoscendo ufficialmente la calamità dello scorso anno. Il decreto conferma l’eccezionalità della specie nella regione e autorizza i rimborsi per i danni subiti. La decisione segue la richiesta della Regione, che aveva richiesto il riconoscimento ufficiale della situazione.

Granchio blu, ok ai fondi per il 2025 per la calamità. Il ministero dell’Agricoltura e della Pesca ha firmato il decreto che riconosce per lo scorso anno l’eccezionalità della diffusione della specie nell’Adriatico, accogliendo la richiesta avanzata dalla Regione. Il provvedimento apre la strada agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese colpite. A Porto Tolle Paolo Mancin, presidente del Consorzio cooperative pescatori di Scardovari, incassa così la notizia: «Ben venga la dichiarazione dì calamità per il 2025 ma permane il problema dei fondi per i ristori. Stiamo aspettando le risposte alle domande presentate più di anno fa per la stessa calamità, la loro predisposizione ci è costata parecchio in termini economici». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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