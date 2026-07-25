Nelle ultime libere del GP Ungheria, Norris della McLaren ha registrato il miglior tempo, superando Hamilton. Kimi Raikkonen si è posizionato terzo. Le qualifiche previste sono considerate le più imprevedibili e potenzialmente sorprendenti dell’attuale stagione di Formula 1.

Quelle dell’Hungaroring saranno le qualifiche più incerte e potenzialmente sorprendenti dell’intera stagione di Formula 1 vissuta fino a questo momento. Dopo dieci pole position conquistate dalla Mercedes su dieci qualifiche disputate, i piloti della Stella arriveranno alla resa dei conti del sabato con ben due diverse vetture di cui preoccuparsi. La prima è la Ferrari, miglior monoposto vista in pista nel venerdì delle Libere, apparsa più difficile tra le folate di vento delle FP3 ma comunque positiva al termine dell’ora di azione del mattino: secondo tempo per Lewis Hamilton, a poco più di un decimo dalla vetta, e quarto per Charles Leclerc, a tre decimi e mezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Ungheria, vola la McLaren di Norris! Nelle libere 3 è il migliore davanti a Hamilton. Sale Kimi: terzo

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