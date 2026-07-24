Gp d’Ungheria di F1 Ferrari super nelle libere | Hamilton davanti a Leclerc nella seconda sessione

Nella seconda sessione di libere del GP d’Ungheria, Lewis Hamilton ha registrato il miglior tempo con 1’18”729, davanti a Charles Leclerc, staccato di 148 millesimi. La Ferrari si è distinta nelle libere, con Leclerc che aveva dominato la prima sessione. I tempi sono stati molto ravvicinati, e la classifica vede Hamilton in testa, seguito dai piloti della scuderia italiana.

La Ferrari vola in Ungheria nel Gp di F1 all’Hungaroring. Lewis Hamilton ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere al comando, con il tempo di 1’18?729 piazzandosi davanti al compagno Charles Leclerc (+148 millesimi), che aveva chiuso in testa la prima sessione di prove libere. A seguire la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen, seguita dalla Mercedes di George Russell, quinta. Solo tredicesimo il leader del Mondiale Kimi Antonelli con l’altra Mercedes. La Red Bull di Hadjar ha chiuso con il sesto crono, seguita da Lawson e Piastri. Le terze libere scatteranno domani alle 12.30. Poi sarà il momento delle qualifiche alle 16. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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