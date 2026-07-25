Gp d' Ungheria pole a Lando Norris Poi Leclerc e Antonelli Penalità ad Hamilton

Da agi.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lando Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d'Ungheria, battendo le Ferrari. Charles Leclerc e Andrea Antonelli si sono qualificati rispettivamente secondo e terzo. Hamilton ha ricevuto una penalità, influenzando la sua posizione in griglia. Norris partirà al primo posto, seguito da Leclerc e Antonelli. La gara si terrà domenica.

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AGI - Lando Norris  beffa le  Ferrari  e partirà domenica davanti a tutti nel  Gran Premio d'Ungheria. Il campione del mondo in carica, nonostante una bandiera gialla nel finale, trova in extremis il giro buono che gli vale la 17esima pole in carriera, la prima stagionale: 1'17"207 il crono che permette al pilota della  McLaren  di mettersi alle spalle le due Rosse. Lewis Hamilton  - che si è visto strappare la prima casella in griglia per appena 12 millesimi - è stato retrocesso di tre posizioni dopo essere stato sanzionato per impeding nei confronti di Oscar Piastri, in curva 1 durante l'ultima manche delle qualifiche. Hamilton è scivolato così in quinta posizione consentendo alla Ferrari di Charles Leclerc (0"238) di passare da terza a seconda e di affiancare Norris. 🔗 Leggi su Agi.it

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