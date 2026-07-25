Gp d' Ungheria pole a Lando Norris Poi Leclerc e Antonelli Penalità ad Hamilton

Notizia in breve

Lando Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d'Ungheria, battendo le Ferrari. Charles Leclerc e Andrea Antonelli si sono qualificati rispettivamente secondo e terzo. Hamilton ha ricevuto una penalità, influenzando la sua posizione in griglia. Norris partirà al primo posto, seguito da Leclerc e Antonelli. La gara si terrà domenica.