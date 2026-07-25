Lando Norris ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Ungheria, superando le Ferrari. La seconda posizione è andata a Charles Leclerc. Durante le qualifiche, sono state assegnate penalità a Lewis Hamilton e ad Antonelli. Norris partirà quindi in prima fila, davanti a tutti, domenica. La gara si svolgerà sul circuito di Budapest, con le vetture pronte a scattare dalla griglia di partenza.

AGI - Lando Norris beffa le Ferrari e partirà domenica davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria. Il campione del mondo in carica, nonostante una bandiera gialla nel finale, trova in extremis il giro buono che gli vale la 17esima pole in carriera, la prima stagionale: 1'17"207 il crono che permette al pilota della McLaren di mettersi alle spalle le due Rosse. Lewis Hamilton - che si è visto strappare la prima casella in griglia per appena 12 millesimi - è stato retrocesso di tre posizioni dopo essere stato sanzionato per impeding nei confronti di Oscar Piastri, in curva 1 durante l'ultima manche delle qualifiche. Hamilton è scivolato così in quinta posizione consentendo alla Ferrari di Charles Leclerc (0"238) di passare da terza a seconda e di affiancare Norris. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Gp d'Ungheria, pole a Lando Norris. Poi Leclerc. Penalità ad Hamilton e Antonelli

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F1 Hungarian Grand Prix Qualifying - Lando Norris On POLE! Lewis Hamilton P2! Max Verstappen SPINS!

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Gp d'Ungheria, pole a Lando Norris. Poi Leclerc e Antonelli. Penalità ad HamiltonLando Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d'Ungheria, battendo le Ferrari.

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Lando Norris conquista la pole position del GP d'Ungheria F1 2026 battendo Lewis Hamilton per 12 millesimi. 3° Leclerc, 4° Antonelli. #norris #mclaren #formula1 #ungheria #f1 x.com

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