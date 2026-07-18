Kimi Antonelli in pole nel GP Belgio | Ferrari beffate da una bandiera gialla ingannevole

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio, dominando le qualifiche a Spa e precedendo Verstappen. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton si sono classificate quinta e sesta, ma entrambe sono state influenzate durante il giro decisivo da una bandiera gialla, che riguardava la pit lane ma era visibile anche dalla pista. La bandiera ha causato rallentamenti e ha inciso sui tempi finali di alcuni piloti.

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Kimi Antonelli domina le qualifiche di Spa e conquista la pole davanti a Verstappen. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton chiudono quinta e sesta, condizionate nel giro decisivo da una bandiera gialla riferita alla pit lane ma visibile anche dalla pista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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