Kimi Antonelli in pole nel GP Belgio | Ferrari beffate da una bandiera gialla ingannevole
Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio, dominando le qualifiche a Spa e precedendo Verstappen. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton si sono classificate quinta e sesta, ma entrambe sono state influenzate durante il giro decisivo da una bandiera gialla, che riguardava la pit lane ma era visibile anche dalla pista. La bandiera ha causato rallentamenti e ha inciso sui tempi finali di alcuni piloti.
Kimi Antonelli domina le qualifiche di Spa e conquista la pole davanti a Verstappen. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton chiudono quinta e sesta, condizionate nel giro decisivo da una bandiera gialla riferita alla pit lane ma visibile anche dalla pista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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