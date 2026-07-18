Kimi Antonelli in pole nel GP Belgio | Ferrari beffate da una bandiera gialla ingannevole

Notizia in breve

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio, dominando le qualifiche a Spa e precedendo Verstappen. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton si sono classificate quinta e sesta, ma entrambe sono state influenzate durante il giro decisivo da una bandiera gialla, che riguardava la pit lane ma era visibile anche dalla pista. La bandiera ha causato rallentamenti e ha inciso sui tempi finali di alcuni piloti.