Un weekend per salire di livello. Lando Norris sarà senza ombra di dubbio uno dei principali indiziati al GP di Ungheria, undicesimo atto valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il sempre fascinoso tracciato dell’ Hungaroring. L’ex Campione del Mondo è reduce da un GP del Belgio tutto sommato positivo, in cui ha dovuto subire una penalità di dieci posizioni in griglia per aver modificato il motore. Una scelta voluta, che potrebbe teoricamente sparigliare le carte sul tracciato magiaro. Tuttavia, in occasione della conferenza stampa di rito, il pilota ha predicato come sempre calma, presentando nel suo... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Oasport.it - Lando Norris: “La Ferrari potrebbe essere la macchina più veloce in Ungheria”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lando Norris: False Vegan Prophet

Notizie e thread social correlati

F1, Lando Norris: “La pista più veloce ci aiuta. Buon venerdì, ma c’è tanto da fare”Lando Norris ha concluso in testa la seconda sessione di prove libere del GP di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1.

F1, Lando Norris: “Un buon terzo posto. Domani il meteo potrebbe complicare la gara”Lando Norris ha ottenuto il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026.

Temi più discussi: Prove libere del GP Belgio: tutti i risultati e i tempi della F1 a Spa; F1, Lando Norris: Buon venerdì, ma possiamo essere anche la quarta forza; Gp Belgio, Antonelli è in pole. Secondo Verstappen, Norris penalizzato. Le Ferrari indietro; Formula 1 2026, Gp Belgio: vince Antonelli, Leclerc 2°, Hamilton 4°.

Seconde libere Gran Premio del Belgio La seconda ora di prove libere ripristina i valori attesi. Kimi Antonelli è l’unico pilota sceso sotto il muro del 1’46’’ seguito da Lando Norris e Max Verstappen. Al momento Ferrari non sembra in grado di lottare di replica x.com

Lando Norris perderà 10 posizioni sulla griglia per aver cambiato la batteria. A partire da Spa, la McLaren avrà la nuova batteria della Mercedes. Riuscirà a competere per le vittorie con l'aggiornamento? reddit

F1, Lando Norris: Potevo raggiungere il podio senza penalità, buon passo durante il weekendLando Norris ha centrato la settima posizione in occasione del GP del Belgio, atto numero dieci del Mondiale 2026 di Formula 1 concluso quest’oggi sul ... oasport.it

Lando Norris fa shopping natalizio da Richard Mille in Ferrari F40 [VIDEO]Momenti di shopping natalizio extra-lusso per Lando Norris, pilota britannico della McLaren che ha chiuso alle secondo posto la corsa al titolo piloti nella stagione di Formula 1 appena conclusa, che ... motorionline.com