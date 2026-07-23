Lando Norris | La Ferrari potrebbe essere la macchina più veloce in Ungheria

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lando Norris si aspetta che la Ferrari possa essere la vettura più veloce nel Gran Premio d’Ungheria. Il fine settimana si svolge sul circuito dell’Hungaroring, dove il pilota britannico parte tra i favoriti per ottenere un buon risultato. La gara si corre nell’undicesimo round del Campionato del Mondo 2026 di Formula 1. Norris ha dichiarato che questa potrebbe essere un’occasione importante per migliorare la posizione in classifica.

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Un weekend per salire di livello. Lando Norris sarà senza ombra di dubbio uno dei principali indiziati al GP di Ungheria, undicesimo atto valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il sempre fascinoso tracciato dell’ Hungaroring.  L’ex Campione del Mondo è reduce da un GP del Belgio tutto sommato positivo, in cui ha dovuto subire una penalità di dieci posizioni in griglia per aver modificato il motore. Una scelta voluta, che potrebbe teoricamente sparigliare le carte sul tracciato magiaro. Tuttavia, in occasione della conferenza stampa di rito, il pilota ha predicato come sempre calma, presentando nel suo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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