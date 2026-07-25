GP d’Ungheria i risultati delle qualifiche dopo le penalità a Hamilton e Antonelli

Nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, le penalità a Hamilton e Antonelli hanno modificato le posizioni in griglia. La sessione ha visto un cambiamento netto nelle prime file, con le nuove posizioni di partenza che influenzeranno la corsa. La griglia definitiva si è formata dopo le penalità, alterando gli equilibri stabiliti in precedenza. La sessione di qualifiche si è conclusa con i risultati aggiornati, senza ulteriori variazioni rispetto alle penalità assegnate.

È stato un giorno molto particolare in qualifica, in Ungheria: le penalità a Hamilton e Antonelli cambiano le gerarchie in vetta La griglia di partenza del Gran Premio d’Ungheria 2026 di Formula 1 ha subito una rivoluzione nelle ultime ore, ridisegnando completamente gli equilibri della corsa. I commissari sportivi hanno infatti deciso di penalizzare i primi due piloti della classifica generale, Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, arretrandoli entrambi di tre posizioni rispetto al tempo ottenuto in qualifica. Per Hamilton, alla guida della Ferrari, la sanzione per impeding ai danni di Oscar Piastri era ampiamente attesa e appariva netta.... 🔗 Leggi su Sportface.it

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