Gp d’Ungheria di F1 Hamilton penalizzato | Non ho visto Piastri

Lewis Hamilton ha ottenuto il secondo tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, ma è stato penalizzato di tre posizioni in griglia. Durante le qualifiche, il pilota ha dichiarato di non aver visto un altro concorrente, che lo ha portato a perdere la posizione in classifica. Di conseguenza, Hamilton scivola dal secondo al quinto posto in griglia di partenza. La pole position è stata conquistata da un altro pilota, che ha battuto il suo record di 17 millesimi rispetto al suo miglior tempo.

Lewis Hamilton ottiene il secondo tempo nelle qualifiche del Gp d’Ungheria ma viene penalizzato di 3 posizioni. Il pilota inglese della Ferrari, dopo aver mancato per soli 17 millesimi la pole position, scivola al quinto posto in griglia. Domani, Hamilton scatterà dalla terza fila. Il pilota di Stevenage è stato sanzionato per ‘impeding’ ai danni della McLaren di Oscar Piastri. Cosa è successo. La Ferrari, secondo i commissari, ha ostacolato il secondo giro veloce dell’australiano con una manovra alla curva 1: Piastri ha dovuto allargare la traiettoria e di fatto rinunciare al tentativo, chiudendo la sessione con il quinto tempo. La sanzione non ha sorpreso Hamilton, che ancor prima del provvedimento ufficiale aveva ‘fiutato’ i guai: “In questo momento la mia testa è da un’altra parte. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Max Verstappen spins out of Qualifying | Hungarian Grand Prix |

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