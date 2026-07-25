La Commissione Europea ha multato Alphabet, la società madre di Google, con 890 milioni di euro per violazione del Digital Markets Act. La decisione arriva in un momento di tensione tra Stati Uniti e Unione Europea, con l’ex presidente degli Stati Uniti che ha minacciato di imporre dazi commerciali all’Europa. La multa rappresenta una delle sanzioni più grandi contro un’azienda tecnologica europea. La disputa evidenzia il crescente confronto tra le due sponde dell’Atlantico sulla regolamentazione digitale.

Trump dice Dazi, l’Ue risponde multa. La tensione commerciale e tecnologica tra le due sponde dell’Atlantico si fa sempre più alta. La Commissione Europea ha inflitto una maxi multa da 890 milioni di euro ad Alphabet, la società madre di Google, per violazione del Digital Markets Act. E così salgono a due le sanzioni per violazioni di leggi di mercato e sulla concorrenza. Il tycoon non l’ha presa benissimo e ha accusato Bruxelles di trattare le aziende americane come se fossero un salvadanaio. Non si farà attendere una reazione da parte del Presidente degli Stati Uniti. Perché la Commissione Europea ha multato Google di nuovo. La sanzione... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Google, maxi multa Ue da 890 milioni: Trump minaccia l’Europa

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Bruxelles multa Google per 890 milioni di euro nonostante i nuovi dazi USA

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Maxi multa Ue da 890 milioni a Google, nel mirino Search e Play Store x.com

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