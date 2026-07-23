La Commissione europea ha inflitto a Google una multa da 890 milioni di euro per pratiche scorrette nel Search e nel Play Store. La decisione fa parte delle sanzioni legate alla legge sui mercati digitali. Google è stata accusata di aver abusato della sua posizione dominante, influenzando le condizioni di concorrenza nelle piattaforme. La multa rappresenta una delle più alte imposte dall’UE in ambito tecnologico. La società ha ricevuto due decisioni di non conformità nell’ambito delle indagini.

La Commissione europea ha adottato due decisioni di non conformità nei confronti di Google nel quadro della legge sui mercati digitali (Dma), infliggendo due multe per un totale di 890 milioni di euro – 460 milioni per aver favorito i propri servizi nei risultati di Google Search e 430 milioni per aver imposto restrizioni agli sviluppatori di app su Google Play nell’indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi, spesso più economici. Mountain View ha 60 giorni di tempo per conformarsi alle decisioni dell’esecutivo Ue, altrimenti rischia sanzioni periodiche fino al 5 per cento del suo fatturato globale totale. Cosa deve fare Google. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Ue, maxi multa da 890 milioni a Google: nel mirino Search e Play Store

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