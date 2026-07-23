Maxi-multa Ue a Google da 890 milioni | Viola la concorrenza su ricerche e app Il colosso Usa | Taglieremo servizi in Europa

La Commissione europea ha multato Google con due sanzioni per un totale di 890 milioni di euro, accusando il colosso tecnologico di aver violato le norme sulla concorrenza nei mercati digitali. Le multe riguardano pratiche scorrette nelle ricerche online e nelle applicazioni. Google ha annunciato che ridimensionerà alcuni servizi in Europa a seguito delle decisioni. Le sanzioni sono state applicate in conformità con il Digital Markets Act.

La Commissione europea ha deciso di punire Google con due maxi-multe per violazioni della legge Ue sui mercati digitali ( Digital Markets Act, Dma). Il gigante del web è condannato a pagare nel complesso sanzioni per 890 milioni di euro: una multa da 460 milioni per aver favorito nei risultati di ricerca su Google Search i propri servizi – come shopping, hotel, trasporti e sport – rispetto a quelli dei concorrenti; una seconda da 430 milioni per aver imposto restrizioni agli sviluppatori di app su Google Play nell’indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi, spesso più economici. L’indagine Ue su Google, aperta il 25 marzo 2024, si chiude così dopo oltre due anni con la maxi-sanzione, che rischia ora di provocare le nuove ire del presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Open.online

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