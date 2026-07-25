Gol Miretti | una botta su punizione sblocca l’amichevole con lo Standard Liegi Spalletti applaude – VIDEO
Durante la ripresa di un’amichevole tra Juventus e Standard Liegi, un centrocampista ha segnato su punizione, sbloccando la partita. L’allenatore ha applaudito il tiro potente del giocatore. La partita rappresenta il secondo test amichevole della squadra durante l’estate.
Gol Miretti: una botta su punizione sblocca l’amichevole con lo Standard Liegi. Spalletti applaude la bordata del suo centrocampista. Il secondo collaudo amichevole estivo della Juventus contro lo Standard Liegi trova il suo episodio chiave all’inizio della ripresa. Dopo una prima frazione di gara caratterizzata da ritmi ancora estivi e da un lungo studio reciproco tra le due formazioni, i bianconeri rientrano sul terreno di gioco dello stadio “Maurice Dufrasne” con un atteggiamento tattico e mentale decisamente più aggressivo, determinato e convinto. Un cambio di passo evidente sul piano dell’intensità che porta i suoi frutti al minuto 55, momento in cui la compagine torinese riesce a sbloccare finalmente il punteggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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