God of War Cory Barlog conferma il ritorno di Kratos e svela quando potrebbe uscire il nuovo capitolo

Durante il San Diego Comic-Con 2026, Cory Barlog ha annunciato che Kratos tornerà in un nuovo capitolo di God of War. La data di uscita del gioco non è ancora stata ufficializzata, ma si parla di un possibile arrivo nei prossimi anni. La conferma del ritorno del personaggio è stata comunicata durante l’evento, senza ulteriori dettagli sul titolo o sulla data precisa di pubblicazione.

Il San Diego Comic-Con 2026 ha regalato ai fan di God of War una doppia sorpresa destinata a ridefinire il futuro della saga. Cory Barlog, capo di Santa Monica Studio, è salito sul palco per annunciare non solo la data di uscita di God of War Laufey, fissata per il 16 febbraio 2027, ma anche per confermare ufficialmente che un nuovo capitolo con Kratos protagonista è già in lavorazione. Una notizia che accende i riflettori sul destino dello spartano più iconico del gaming e solleva interrogativi cruciali sul futuro della serie. Ebbene sì, la conferma arriva dopo mesi di speculazioni. Kratos, il guerriero che ha attraversato pantheon e mitologie, non ha ancora finito il suo viaggio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

God Of War Actor Confirms CONTROVERSIAL Remake Changes!

Notizie e thread social correlati

God of War, il "mostro" della WWE sarà il nuovo Kratos? Braun Strowman condivide l'incontro con AmazonBraun Strowman ha condiviso sui social una foto in cui indossa il costume di Kratos, il protagonista di God of War.

God of War: Ryan Hurst infortunato lascia il ruolo di Kratos nella serieUn attore coinvolto nella serie televisiva basata su un famoso videogioco è stato costretto a lasciare il ruolo di protagonista a causa di un...

Temi più discussi: Sony sorprende al Comic-Con: data di uscita di God of War Laufey e un nuovo gioco con Kratos; Il prossimo God of War è stato confermato e avrà Kratos come protagonista; God of War Laufey ha una data d'uscita, e Kratos tornerà; God of War Laufey, PlayStation annuncia la data di uscita ufficiale.

God of War Laufey, PlayStation annuncia la data di uscita ufficialeSanta Monica Studio ha reso ufficiale la data di uscita di God of War Laufey: il nuovo capitolo della saga arriverà su PlayStation 5 il 16 febbraio 2027. L'annuncio è arrivato durante il panel dedicat ... msn.com

Il prossimo God of War è stato confermato e avrà Kratos come protagonistaDopo Laufey, che racconterà la storia di Faye, God of War tornerà a dare spazio al dio greco Kratos. Vediamo quanto sappiamo riguardo al prossimo gioco della serie. multiplayer.it