God of War | Ryan Hurst infortunato lascia il ruolo di Kratos nella serie

Un attore coinvolto nella serie televisiva basata su un famoso videogioco è stato costretto a lasciare il ruolo di protagonista a causa di un infortunio. La notizia, diffusa da una fonte di settore, conferma che l’attore non interpreterà più il personaggio principale nella produzione. La serie, che si basa su un franchise molto noto, è stata interrotta nel suo percorso di riprese, senza ulteriori dettagli sul tipo di infortunio.

Una notizia shock scuote una delle produzioni televisive più attese e ad alto budget dei prossimi anni “God of War“. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Deadline, l’attore Ryan Hurst non sarà più il protagonista di God of War, l’ambizioso adattamento live-action seriale dell’omonimo e celeberrimo franchise videoludico PlayStation. La dolorosa decisione, presa di comune accordo da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, si è resa inevitabile in seguito a un grave infortunio sul set avvenuto alla fine di giugno a Vancouver, durante il quale Hurst ha riportato la lesione totale di un bicipite durante l’esecuzione di uno stunt.... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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God of War Recasts Kratos After Ryan Hurst Injury

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Ryan Hurst si è lesionato un bicipite durante una scena d’azione sul set di #GodofWar a Vancouver e dovrà operarsi. La produzione della serie è stata sospesa perché il recupero non consentirà all’attore di tornare al lavoro entro metà agosto. x.com

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