Braun Strowman ha condiviso sui social una foto in cui indossa il costume di Kratos, il protagonista di God of War. Poco dopo, ha mostrato un pass di Amazon Studios, alimentando le voci sul suo coinvolgimento nel progetto televisivo. L'ex wrestler ha così fatto pensare a un possibile ruolo nel cast della serie ispirata al videogioco.

Braun Strowman potrebbe essere il nuovo Kratos nella serie TV di God of War. L'ex campione WWE ha pubblicato una foto nei panni del protagonista del videogioco e, poco dopo, un pass degli Amazon Studios, facendo esplodere le speculazioni sul casting. Le indiscrezioni sul futuro della serie TV di God of War potrebbero aver trovato un nuovo protagonista. A far impazzire i fan è stato Braun Strowman, ex superstar della WWE e campione di strongman, che nelle ultime ore ha condiviso sui social alcuni post destinati ad alimentare le voci sul possibile recasting di Kratos. Una foto da Kratos e un messaggio che dice tutto La produzione targata Amazon è infatti alla ricerca di un nuovo interprete del protagonista dopo l'infortunio che ha costretto Ryan Hurst ad abbandonare il ruolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - God of War, il "mostro" della WWE sarà il nuovo Kratos? Braun Strowman condivide l'incontro con Amazon

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