Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, critica il Ddl “anti-maranza”, definendolo un passo indietro. Burgio, che ha esperienza con giovani problematici, ha espresso il suo dissenso verso la proposta di legge, senza specificare ulteriori dettagli. La sua opinione si inserisce nel dibattito pubblico sulle politiche di sicurezza e sulla gestione dei giovani coinvolti in attività illecite.

Milano, 24 luglio 2026 – Don Claudio Burgio, uno che di giovani difficili ne sa abbastanza, essendo il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, ha una sua opinione sul cosiddetto Ddl anti maranza. E non è positivo. "Un passo indietro”. “I ragazzi a 14, 15, 16 anni, a volte purtroppo anche dopo, sono profondamente incoscienti, ancora immaturi, a volte non riescono a percepire la gravità dei loro reati. Spesso questi ragazzi non sono stati educati in un codice etico, un codice di valori. Credo sì, che questo sia un passo indietro e sempre più una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l'età dei ragazzi e la loro coscienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Don Burgio (cappellano del Beccaria di Milano) boccia il Ddl “anti-maranza”: “È un passo indietro”

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MILANO INCONTRA MILANO: UN EVENTO CHE PUNTA SULLEDUCAZIONE

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Temi più discussi: Burgio: I giovani del Beccaria hanno domande profonde, ma nessuno a cui porle; Nervincontra: due giorni di incontri, dialoghi e laboratori sul tema Un bene possibile; Kayros, dove non esistono ragazzi cattivi.

Non è il carcere a insegnare i valori etici e morali ai ragazzi che sbagliano. Sono vittime di un vuoto educativo e di adulti che non insegnano a rispettare la legge. Dietro le sbarre imparano solo legge della prevaricazione. – Don Claudio Burgio, cappellano del x.com

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