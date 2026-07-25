Alla Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24, si è tornati a parlare del caso di Fakir, il 40enne marocchino morto a Bologna. E degli scontri in città dopo la chiamata alla piazza del sindaco del Partito democratico Matteo Lepore. Cruciani, da giorni ormai, è uscito allo scoperto, schierandosi completamente con le forze dell'ordine e contro l'ennesimo delirio della sinistra che ha già individuato in Mario Roggero il nemico numero uno di questo Paese. "I veri delinquenti e criminali sono quelli che devastano le città, non Mario Roggero - ha spiegato Giuseppe Cruciani ai radioascoltatori -.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Cruciani azzera Luca Telese: "Io non mi sento Fakir"

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