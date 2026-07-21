Fakir Giuseppe Cruciani azzera Laura Boldrini | Questa cosa mi fa impazzire

Da liberoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il caso Fakir ha portato a tensioni tra gruppi antagonisti, con Bologna nel mirino. La città è stata presa d’assalto, con atti di violenza contro proprietà e forze dell’ordine. Giuseppe Cruciani ha commentato pubblicamente, esprimendo una forte reazione. Non sono stati segnalati incidenti specifici, ma le manifestazioni di protesta sono state caratterizzate da scontri e danneggiamenti. La situazione ha richiesto l’intervento di polizia e forze di sicurezza per contenere la violenza.

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Il caso Fakir ha scatenato la violenza degli antagonisti. Bologna è stata messa a ferro e fuoco dai soliti facinorosi che non aspettano altro che scatenare la loro ira verso le nostre città e le forze dell'ordine. La sinistra, invece di condannare con forza ogni tipo di violenza, si nasconde dietro a un dito. E ora in molti, a partire da Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, chiedono le dimissioni del sindaco del Pd Matteo Lepore. Tra chi non è rimasto indifferente ai fatti di Bologna c'è anche Giuseppe Cruciani. Il conduttore della Zanzara, programma radiofonico su Radio 24, ha difeso le forze dell'ordine: "57 feriti a Bologna. Ho visto poliziotti non caricare, avevano direttive precise, non picchiare i manifestanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Fakir, Giuseppe Cruciani azzera Laura Boldrini: "Questa cosa mi fa impazzire"
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