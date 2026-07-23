Giuseppe Cruciani ha dichiarato di odiare l’acqua e di evitare di farsi la doccia, preferendo mantenere gli odori naturali del corpo. Ha affermato di non sopportare le persone troppo pulite e di voler conservare i odori autentici, sia maschili che femminili. La sua intervista è apparsa sul settimanale Chi, in un momento in cui circolano voci su un suo possibile ingresso in Mediaset.

Giuseppe Cruciani e la doccia (non fatta). Ci risiamo. Sul settimanale Chi ecco sbucare un’intervista al celebre conduttore di La Zanzar a, proprio nei giorni in cui si vocifera di un suo ingresso sulle reti Mediaset. “Io odio l’acqua. Mi lavo a pezzi, odio farmi la doccia. Ne farò due in una settimana. Vado a letto senza farmi la doccia e mi sveglio la mattina senza farmela. Le persone troppo pulite mi fanno schifo . Io voglio gli odori veri dell’essere umano, che sia uomo o donna”. Qualche riga più avanti Cruciani mette le mani avanti sulla possibile presenza di Selvaggia Lucarelli all’ Isola dei Famosi, dove anche lui potrebbe partecipare: “Per quanto riguarda Selvaggia Lucarelli, non mi cambia assolutamente nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io odio l’acqua. Mi lavo a pezzi, odio farmi la doccia. Le persone troppo pulite mi fanno schifo, voglio gli odori veri dell’essere umano, che sia uomo o donna”: le confessioni di Giuseppe Cruciani

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