La Fiorentina ha perso di misura contro il Qpr in un test amichevole in Inghilterra. Le squadre italiane impegnate in amichevoli hanno iniziato a mostrare i primi automatismi e la condizione fisica, mentre si avvicinano all'inizio dei campionati. Le sfide si sono svolte sia all’estero che in Italia, con risultati che segnalano l’avanzamento della preparazione delle squadre.

LIVORNO – Il weekend estivo regala i primi verdetti dal campo con una ricca tornata di test amichevoli. Dalla prestigiosa trasferta inglese della Fiorentina alle sfide casalinghe del calcio toscano, la marcia di avvicinamento ai rispettivi campionati comincia a far intravedere i primi automatismi tattici e la condizione fisica dei vari gruppi. A Londra la Fiorentina cede il passo al Queens Park Rangers al termine di una sfida spettacolare e ricca di gol conclusasi sul 3-2 per i padroni di casa. A Loftus Road gli inglesi mettono subito il turbo portandosi sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Madsen al 30? e al raddoppio firmato da Kemper al 39?. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Corrieretoscano.it - Giornata di test per le squadre pro: Fiorentina cede di misura al Qpr

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IN DIRETTA: Napoli - Fiorentina |: 23ª giornata di Serie A | Simulazione PES 2021 |: Streaming PES

Notizie e thread social correlati

Amichevole Qpr-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederlaUna partita amichevole tra QPR e Fiorentina si svolge questa settimana, segnando la seconda uscita stagionale per i viola.

Leggi anche: Fiorentina battuta dal Qpr (3-2). Non bastano i gol di Atta e Piccoli. Difesa distratta, Dodò forse con la testa al mercato

Temi più discussi: Serie B, giornata di test; Secondo giorno di lavoro per la Cremo; Acquapartita 2026 | Ufficializzati i primi tre test della stagione; F1, Leonardo Fornaroli: Soddisfatto dei giri con le media, ad agosto test con la Haas.

#MotoGP Cortocircuito regolamentare in MotoGP. Ricordate la regola introdotta (la legge Jorge Martin) nel 2025 per consentire ai piloti al rientro da un prolungato infortunio (assente da 3 o più gare/45 giorni) di effettuare una giornata di Test con la propria M x.com

Serie B, giornata di testPartitelle in famiglia, primi test e soprattutto tanto lavoro. Avellino, Benevento e Juve Stabia continuano i ritiri e pianificano l'avvio di stagione. rainews.it

La giornata di test a Valencia ha visto protagonisti gli italiani, nel bene e nel maleLa cronaca e i risultati della giornata di test in ottica 2023 disputata sul circuito di Valencia: Luca Marini ha fatto segnare la miglior prestazione ... motorbox.com