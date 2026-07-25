La Fiorentina ha perso 3-2 contro il Qpr in una partita amichevole. I gol della squadra italiana sono stati segnati da Atta e Piccoli. La difesa ha commesso errori, e Dodò sembra essere distratto, forse a causa del mercato. La partita si è svolta a Londra.

LONDRA – E’ come guardarsi allo specchio per la prova costume da bagno: il primo impatto non ci piace. Così la Fiorentina che perde (3-2) il primo vero test stagionale contro un Qpr più avanti nella preparazione e più determinato sotto porta, complice una difesa viola distratta sia nel primo tempo, quando hanno giocato Dragusin e Viery, sia nella ripresa con la subentrante “vecchia guardia”, ossia la coppia Comuzzo-Ranieri. Vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno? Atta lo riempie benino, si distingue nelle giocate e anche inventandosi un gol (quello che accorcia alla fine del primo tempo dopo l’ 1-2 del Qpr) che dà un senso alla sua prestazione e lo distingue fra i più bravi a rispondere alle indicazioni di Grosso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Firenzepost.it - Fiorentina battuta dal Qpr (3-2). Non bastano i gol di Atta e Piccoli. Difesa distratta, Dodò forse con la testa al mercato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: QPR-Fiorentina 3-2, viola sconfitti a Loftus Road. Non bastano Atta e Piccoli

Fiorentina-QPR: formazioni ufficiali. Grosso prova nuova difesa e centrocampo. E Jimenez esterno altoNella partita tra Fiorentina e QPR, le formazioni ufficiali mostrano una difesa e un centrocampo rivisti, con il tecnico che schiera Jimenez come...

Qpr-Fiorentina 3-2: diretta live e risultato finale | AmichevoleDiretta Qpr-Fiorentina di Sabato 25 Luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole ... calciomagazine.net

Fiorentina, non bastano Atta e Piccoli: Grosso battuto 3-2 in amichevole dal QprLONDRA (INGHILTERRA) - Prima sconfitta estiva per la Fiorentina di Fabio Grosso che, dopo aver battuto al Viola Park i baby della Primavera (8-1) e poi il Gubbio (1-0), è andata ko al 'Loftus Road' di ... corrieredellosport.it