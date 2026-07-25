Giornalista ucciso nel Salernitano ha confessato un tunisino di 26 anni Salvini | vada in carcere nel suo Paese

Un tunisino di 26 anni ha confessato di aver ucciso il giornalista nel Salernitano. La confession è stata resa davanti al pubblico ministero durante l’interrogatorio. L’uomo è stato fermato in relazione al delitto e si trova ora in custodia. Il ministro dell’Interno ha commentato la vicenda chiedendo che il sospetto venga incarcerato nel suo Paese. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli dell’omicidio.

Ha confessato davanti al pubblico ministero il tunisino di 26 anni fermato in relazione all’ omicidio del giornalista Luigi Esposito. «Il soggetto, una volta rintracciato e condotto presso gli uffici del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, ha deciso di raccontare l’accaduto e nel corso di un interrogatorio condotto dal pm, che ha coordinato fin dalle prime le indagini, in presenza del difensore, ha reso un’ampia confessione spiegando le ragioni del gesto», si spiega in una nota. Il soggetto è stato poi portato nel carcere di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del giudice delle indagini preliminari. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Giornalista Luca Esposito carbonizzato a Eboli, confessa l'omicidio un giovane tunisino fermato

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