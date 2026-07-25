Giornalista ucciso nel Salernitano ha confessato un tunisino di 26 anni Salvini | in carcere nel suo Paese

Un tunisino di 26 anni ha confessato di aver ucciso il giornalista nel Salernitano. La confessione è stata resa davanti al pubblico ministero, dopo essere stato fermato in relazione all’omicidio. L’uomo ha fornito dettagli sull’accaduto, che sono ancora sotto verifica. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze e le motivazioni del delitto. La notizia è stata comunicata anche a livello politico, con un rappresentante che ha sottolineato la necessità di garantire giustizia.

Ha confessato davanti al pubblico ministero il tunisino di 26 anni fermato in relazione all’ omicidio del giornalista Luigi Esposito. «Il soggetto, una volta rintracciato e condotto presso gli uffici del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, ha deciso di raccontare l’accaduto e nel corso di un interrogatorio condotto dal pm, che ha coordinato fin dalle prime le indagini, in presenza del difensore, ha reso un’ampia confessione spiegando le ragioni del gesto», si spiega in una nota. Il soggetto è stato poi portato nel carcere di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del giudice delle indagini preliminari. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Giornalista Luca Esposito carbonizzato a Eboli, confessa l'omicidio un giovane tunisino fermato

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