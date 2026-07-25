Giornalista ucciso l’avvocato delle sorelle | Chiarire movente e se ci sono altre responsabilità
L’avvocato delle sorelle ha chiesto di chiarire il movente e verificare se ci siano altre responsabilità nell’omicidio del giornalista. La famiglia ringrazia pubblicamente la Procura di Salerno e le forze dell’ordine per l’impegno e la professionalità dimostrati nelle indagini. Finora, non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi o sospetti specifici. La richiesta si concentra sulla necessita di fare chiarezza su tutte le circostanze del caso.
Tempo di lettura: < 1 minuto “A nome della famiglia ringrazio pubblicamente la Procura di Salerno e tutte le forze dell’ordine che si sono attivate con grande impegno e professionalità. Per la famiglia questo è solo il primo passo. Ora chiediamo con forza che le indagini vadano avanti per chiarire tutti i punti ancora oscuri di questa agghiacciante vicenda: il movente, le modalità e se ci sono altre responsabilità”. Con queste parole l’avvocata Annalisa Califano, legale delle due sorelle del giornalista ucciso Luigi ‘Luca’ Esposito, Ida e Francesca Esposito, ha commentato la notizia dell’arresto dell’autore dell’omicidio del 53enne. “In questa giornata così delicata, i familiari hanno scelto di raccogliersi in un religioso silenzio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
My stepsister stole my paintings for fame, after flash marriage my art shocks the whole world
Notizie e thread social correlati
Lorella Capano, Filippo Oldani crolla e confessa: “Sì, ho ucciso io mia mamma”. Movente ancora da chiarireDurante un interrogatorio di garanzia, un uomo ha ammesso di aver ucciso la madre, dichiarando: “Sì, ho ucciso io mia madre”.
Morte Lorella Capano, Filippo Oldani crolla e confessa: “Sì, ho ucciso io mia mamma”. Movente ancora da chiarireDurante un interrogatorio di garanzia, un uomo ha confessato di aver ucciso la madre.
Temi più discussi: Giornalista ucciso nel Salernitano, eseguita l'autopsia; Giornalista ucciso a Eboli: sommozzatori cercano l'arma, tanti misteri; Omicidio Esposito, l'Ordine dei Biologi: Non era iscritto all’Albo. L'avvocato di famiglia: Le sorelle sperano non sia lui; Giornalista ucciso: picchiato e soffocato, poi dato alle fiamme.
LabTv. . Nuovi elementi nel giallo della morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. L'autopsia rafforza l'ipotesi che sia stato ucciso prima che il corpo venisse dato alle fiamme, mentre resta un m facebook
Le mille vite del giornalista ucciso: dalla tv al finto lavoro all’Arpac, alla moglie mai esistitaL’unica certezza è che Luca Esposito facesse il giornalista sportivo. Anzi Luigi, come è registrato all’anagrafe del suo paese. Per molti versi, invece, la vita del 53enne ucciso la scorsa settimana ... napoli.repubblica.it
Giornalista ucciso a Eboli: Chiediamo la verità sulla morte di Luigi e rispetto del doloreUn pool di periti e anche i carabinieri del Ris al lavoro per chiarire chi ha ucciso Luigi Luca Esposito e come la dinamica, nella sua interezza, si sia svolta fino al ... ilmattino.it