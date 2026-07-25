L’avvocato delle sorelle ha chiesto di chiarire il movente e verificare se ci siano altre responsabilità nell’omicidio del giornalista. La famiglia ringrazia pubblicamente la Procura di Salerno e le forze dell’ordine per l’impegno e la professionalità dimostrati nelle indagini. Finora, non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi o sospetti specifici. La richiesta si concentra sulla necessita di fare chiarezza su tutte le circostanze del caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto “A nome della famiglia ringrazio pubblicamente la Procura di Salerno e tutte le forze dell’ordine che si sono attivate con grande impegno e professionalità. Per la famiglia questo è solo il primo passo. Ora chiediamo con forza che le indagini vadano avanti per chiarire tutti i punti ancora oscuri di questa agghiacciante vicenda: il movente, le modalità e se ci sono altre responsabilità”. Con queste parole l’avvocata Annalisa Califano, legale delle due sorelle del giornalista ucciso Luigi ‘Luca’ Esposito, Ida e Francesca Esposito, ha commentato la notizia dell’arresto dell’autore dell’omicidio del 53enne. “In questa giornata così delicata, i familiari hanno scelto di raccogliersi in un religioso silenzio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giornalista ucciso, l’avvocato delle sorelle: “Chiarire movente e se ci sono altre responsabilità”

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