Durante un interrogatorio di garanzia, un uomo ha confessato di aver ucciso la madre. La dichiarazione è avvenuta dopo un tentativo di resistenza, che si è concluso con il suo crollo psicologico. Restano da chiarire le motivazioni dietro il gesto. La polizia sta continuando le indagini per raccogliere ulteriori dettagli sulla vicenda. La morte della donna ha portato all’arresto del figlio, che ha ammesso di essere responsabile dell’omicidio.

Cusago (Milano) – La sua ultima resistenza è caduta davanti al giudice, durante l’interrogatorio di garanzia: “ Sono stato io, ho ucciso io mia madre”. Filippo Oldani, 20 anni, ieri ha confessato di aver strangolato la 58enne Lorella Capano, trovata morta nella casa delle vacanze a Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Madre e figlio, residenti a Cusago, stavano trascorrendo insieme la vacanza quando è scattata l’aggressione, forse al culmine di un litigio. Il gip ieri ha convalidato il fermo e disposto la misura della custodia cautelare in carcere chiesta dalla Procura di Imperia, con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morte Lorella Capano, Filippo Oldani crolla e confessa: “Sì, ho ucciso io mia mamma”. Movente ancora da chiarire

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Omicidio a Sanremo, fermato il figlio di 20 anni: è accusato di aver ucciso la madre

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Filippo Oldani, 20 anni, è accusato dell'omicidio volontario aggravato della madre, Lorella Capano, di 58 anni, trovata morte la sera del 6 luglio nel suo appartamento https://t.co/mpVXghTlCk x.com

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