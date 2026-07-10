Durante un interrogatorio di garanzia, un uomo ha ammesso di aver ucciso la madre, dichiarando: “Sì, ho ucciso io mia madre”. La confessione è arrivata dopo un lungo silenzio. Il movente dell’omicidio non è ancora stato chiarito. L’uomo è stato portato in custodia. La vicenda si è svolta a Cusago, in provincia di Milano. La polizia sta indagando per ricostruire le dinamiche dell’omicidio.

Cusago (Milano) – La sua ultima resistenza è caduta davanti al giudice, durante l’interrogatorio di garanzia: “ Sono stato io, ho ucciso io mia madre”. Filippo Oldani, 20 anni, ieri ha confessato di aver strangolato la 58enne Lorella Capano, trovata morta nella casa delle vacanze a Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Madre e figlio, residenti a Cusago, stavano trascorrendo insieme la vacanza quando è scattata l’aggressione, forse al culmine di un litigio. Il gip ieri ha convalidato il fermo e disposto la misura della custodia cautelare in carcere chiesta dalla Procura di Imperia, con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lorella Capano, Filippo Oldani crolla e confessa: “Sì, ho ucciso io mia mamma”. Movente ancora da chiarire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lorella Capano uccisa a Sanremo: il figlio Filippo Oldani confessa l’omicidioIl 10 luglio 2026 si è appreso che Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell’appartamento di...

Omicidio Sanremo, Filippo Oldani confessa il delitto della madre Lorella Capano: l'11 luglio l'autopsia sulla salmaFilippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, trovata morta il 6 luglio nell’appartamento di famiglia con segni di strangolamento.

Temi più discussi: Sanremo, l'omicidio di Lorella Capano: arrestato il figlio - 1mattina News 09/07/2026; Lorella Capano uccisa dal figlio Filippo Oldani, lo sconcerto tra i vicini di Cusago; Lorella Capano uccisa a Sanremo, il figlio nega ogni responsabilità: I graffi sul corpo? Morsi di insetto. Sequestrati tablet e documenti; Lorella Capano trovata morta in casa a Sanremo: l'ombra dello strangolamento e i sospetti sul figlio Filippo Oldani.

Omicidio Sanremo, Filippo Oldani confessa il delitto della madre Lorella Capano: l'11 luglio l'autopsia sulla salma x.com

Lorella Capano uccisa dal figlio Filippo Oldani a Sanremo, il padre dopo l'arresto svela che era bullizzatoFilippo Oldani ha confessato il delitto della madre Lorella Capano a Sanremo. Il padre, dietro l'omicidio l'ipotesi di un rapporto soffocante ... virgilio.it

Lorella Capano, Filippo Oldani confessa: Ho ucciso mia madre. Convalidato l'arresto del 20enne accusato di omicidio volontarioFilippo Oldani, 20 anni, ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, durante l'udienza di convalida dell'arresto. Il ... msn.com