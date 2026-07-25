È stato arrestato un uomo nell’ambito delle indagini sulla morte di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato ucciso e dato alle fiamme. La vicenda ha coinvolto la provincia di Salerno, dopo che il corpo di Esposito è stato ritrovato in un'area isolata. Le autorità hanno confermato l’arresto, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle motivazioni del gesto.

La morte di Luigi “Luca” Esposito ha scosso profondamente la provincia di Salerno e il mondo del giornalismo sportivo campano. Il 53enne era stato trovato senza vita domenica mattina in circostanze fin da subito apparse inquietanti: il suo corpo, completamente carbonizzato, giaceva in un terreno agricolo, alimentando l’ipotesi di un delitto particolarmente efferato. Sin dalle prime ore, gli investigatori hanno concentrato gli sforzi per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e individuare chi potesse averlo attirato in quel luogo isolato. Con il passare dei giorni, gli accertamenti medico-legali e le indagini dei Carabinieri hanno restituito un quadro sempre più drammatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Giornalista ucciso e dato alle fiamme, svolta sul caso Luca Esposito: c’è un arresto

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Il giornalista ucciso a Eboli era ancora vivo quando gli hanno dato fuoco: aveva fumo nei polmoni

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