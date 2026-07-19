Ucciso e dato alle fiamme a Eboli l?atroce esecuzione del giornalista sportivo Luca Esposito

Un giornalista sportivo è stato ucciso a Eboli, dove è stato prima colpito con un colpo di pistola, poi cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Il corpo è stato lasciato bruciare fino a diventare carbone. La polizia indaga sulla scena del crimine. Nessuna informazione su eventuali sospetti o motivazioni è ancora stata resa nota.

Prima sarebbe stato freddato con un colpo di pistola, poi sarebbe stato cosparso di liquido infiammabile, dato alle fiamme e lasciato ardere per un tempo sufficiente a trasformarlo in un pezzo di carbone. Era irriconoscibile. Quel che restava della salma rinvenuta all’alba di domenica dai vigili del fuoco in un terreno agricolo nei pressi della strada statale 7 bis, in località Cioffi, nel territorio comunale di Eboli, a sud di Salerno, è stato collegato al nome di Luca Esposito, (Luigi all’anagrafe, 53 anni originario di Nocera Superiore ma residente a Fisciano, nella Valle dell’Irno) solo perché poco distante era parcheggiata una Lancia Y bianca, intestata proprio a lui. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Il corpo di Luca Esposito, 53 anni, giornalista sportivo che seguiva la Salernitana e le squadre di serie C, è stato ritrovato tra le sterpaglie bruciate lungo una strada interpoderale di Eboli, nel Salernitano. È stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. x.com

Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiamme reddit

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