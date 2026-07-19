Eboli ucciso il giornalista e dipendente Arpac Luca Esposito | corpo dato alle fiamme

Un uomo di 53 anni è stato trovato ucciso e il suo corpo dato alle fiamme nel Salernitano. L’uomo, dipendente di un’agenzia regionale per l’ambiente, era noto anche come giornalista. La vittima è stata identificata e il corpo è stato ritrovato in un’area isolata. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso, senza ancora aver reso noti dettagli sulle circostanze dell’omicidio o eventuali sospetti.

L’uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel Salernitano, Luigi Esposito di 53 anni, era un dipendente dell’agenzia regionale per l’ambiente (Arpac) di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo: collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l’emittente tv Otto channel e dirigeva il sito di informazione calcistica Tuttosalernitana.com. Esposito, all’anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola (i carabinieri avrebbero recuperato dei bossoli) e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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