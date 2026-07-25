Un giornalista di 53 anni è stato trovato morto carbonizzato nelle campagne di Eboli domenica scorsa. La sua identità ufficiale, iscritta all’anagrafe, è Luigi Esposito, ma sui social e in alcune attività si faceva chiamare Luca, nome diverso dal suo. La sua vita parallela includeva informazioni false su titoli di studio e sulla famiglia, tra cui una presunta moglie che secondo alcune fonti non sarebbe mai esistita.

Luca. Quattro lettere, un nome. Ma non è quello con il quale era iscritto all’anagrafe. La vita parallela di Luigi Esposito giornalista di 53 anni, originario di Nocera Superiore ma residente a Lancusi, trovato morto carbonizzato nelle campagne di Eboli domenica scorsa, inizia da quel nome. Luca. Così diceva di chiamarsi, così si presentava alle persone. Ma Luca non era il suo vero nome. Come non era vero che lavorava all’Arpac, che era iscritto all’Ordine dei Biologi, che aveva una moglie farmacista di nome Federica originaria di Caserta. Anzi, a volte dimenticava anche il nome di quella che definiva moglie e, con qualcuno, la chiamava diversamente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giornalista ucciso a Eboli: le bugie di Luca oltre il calcio in tv: le finte lauree, la moglie fantasma

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Chi era Luca Esposito, il giornalista ucciso: due lauree, la vita da single, il calcio e il lavoro di pubblicistaLuca Esposito, noto come Luigi sui social, era un giornalista pubblicista con due lauree.

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