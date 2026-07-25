Giornalista ucciso a Eboli l' amica del cuore | Luigi avrà la giustizia che merita Ora rispettiamo la sua memoria

Un giornalista è stato ucciso a Eboli. Un’amica ha commentato: «Luca era il mio amico, la persona fidata a cui chiedere aiuto. Ora rispettiamo la sua memoria». La famiglia del giornalista ha dichiarato che Luigi avrà la giustizia che merita. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’omicidio o sull’indagine in corso.

«Su Luca (Luigi, ndr) se ne sono dette tante ma è una macchina del fango che non mi interessa e che non rispetta la sua memoria. Io so solo che era il mio amico, la persona fidata cui poter chiedere aiuto e che mi mancherà da morire». Sgombra subito il campo da dubbi ed equivoci Mary Esposito, una delle più care amiche del giornalista sportivo 53enne (insieme nella foto) finito, ormai da una settimana, oggetto dell’attenzione del mestiere che amava e praticava. «Di cose ne ho lette tante, alcune terribili. Posso solo dire che quella persona là, non la riconosco». Che cosa l’ha ferita di più? «Luca era una persona per bene. Un amico sincero, un grande professionista. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Luca Esposito, il dolore dell'amica Mary: «Solo noi sapevamo cosa eravamo l'uno per l'altra»

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