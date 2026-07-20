Eboli Luigi Esposito ucciso e dato alle fiamme | il mistero dell’ultimo appuntamento del giornalista

Il corpo di un giornalista sportivo di 53 anni è stato trovato domenica mattina in una zona di campagna a Eboli, con segni di incendio. La vittima, noto come Luca, è stata trovata senza vita e il suo corpo è stato dato alle fiamme. La polizia sta indagando sulla morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire. Non sono stati ancora resi noti dettagli su eventuali sospetti o motivi.

Resta avvolto nel mistero il brutale omicidio di Luigi Esposito, conosciuto da tutti come Luca, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita nelle prime ore di domenica in una zona di campagna di contrada Cioffi, a Eboli. Il corpo, completamente carbonizzato, è stato scoperto dai Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere un incendio che aveva interessato la vegetazione. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, guidata dal procuratore Raffaele Cantone, sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Eboli e della Stazione di Santa Cecilia, impegnati a ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima e a individuare il movente dell'efferato delitto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Ucciso e dato alle fiamme a Eboli, latroce esecuzione del giornalista sportivo Luca Esposito

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