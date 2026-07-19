Ucciso un giornalista | corpo bruciato Luigi Esposito assassinio ad Eboli

Un giornalista sportivo campano è stato ucciso ad Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito con alcuni colpi di pistola e successivamente il suo corpo è stato dato alle fiamme. La polizia sta indagando sulla vicenda, senza ancora fornire dettagli sulle motivazioni o eventuali sospetti. La scena del crimine è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Luigi (Luca) Esposito, giornalista sportivo campano, è stato ucciso ad Eboli. Stando a prime ricostruzioni Esposito è stato ammazzato a colpi di pistola quindi il suo corpo è stato bruciato. Luigi Esposito era anche dipendente Arpac, agenzia regionale di prevenzione ambientale della Regione Campania. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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UCCISO e poi BRUCIATO nel SALERNITANO: trovato il corpo del giornalista LUIGI ESPOSITO

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