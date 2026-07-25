È stato fermato il sospetto responsabile dell’omicidio di un giornalista di 53 anni avvenuto a Eboli. L’indagato, che ha confessato, è stato trovato in un casolare abbandonato. La polizia ha confermato di averlo identificato e posto in stato di fermo. L’uomo ha ammesso la propria responsabilità nell’omicidio. La vittima era un giornalista pubblicista.

È stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell’ omicidio di Luigi Esposito, giornalista pubblicista di 53 anni. L’arrestato, individuato nella notte a seguito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, era nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. L’uomo, un cittadino tunisino di 26 anni senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, incensurato ma già noto alle forze dell’ordine, ha confessato il delitto agli inquirenti, elencando le ragioni che lo hanno portato a uccidere il 53enne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giornalista ucciso a Eboli, individuato l'omicida reo confesso: era in un casolare abbandonato

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Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, fermato un uomo: era nascosto in un casolare abbandonato

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