Giornalista ucciso a Eboli fermato un uomo nella notte | era nascosto in un casolare abbandonato

Nella notte è stato fermato un uomo nascosto in un casolare abbandonato, sospettato di essere coinvolto nell’omicidio del giornalista trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli domenica mattina. Le forze dell’ordine hanno eseguito un fermo e stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli del fatto. La persona è stata portata in questura e si trova sotto interrogatorio. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica e interesse pubblico.

Arriva la svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi “Luca” Esposito, trovato carbonizzato domenica mattina nelle campagne di Eboli. Nella notte tre venerdì e sabato, infatti, è stato fermato un uomo ritenuto il responsabile dell’ omicidio del giornalista pubblicista di 53 anni. In seguito alle attività di indagine dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, l’uomo è stato individuato all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento dei Carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, fermato un uomo: era nascosto in un casolare abbandonato

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