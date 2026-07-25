Giornalista ucciso a Eboli il 26enne arrestato confessa l' omicidio Il killer tradito da

Un giovane tunisino di 26 anni è stato arrestato e ha confessato di aver ucciso il giornalista sportivo di 53 anni nel Salernitano. L’uomo è stato fermato nella notte dopo essere stato identificato dagli investigatori. La confessione è avvenuta durante l’interrogatorio, dopo il fermo. L’omicidio è avvenuto a Eboli e al momento non sono stati forniti altri dettagli sul movente o sulle circostanze dell’accaduto.

AGI - Per l’omicidio del giornalista sportivo Luigi ‘Luca’ Esposito, 53 anni, nel Salernitano, questa notte è stato individuato e sottoposto a un provvedimento di fermo un ragazzo tunisino di 26 anni che poi davanti agli investigatori ha confessato. E' stato 'tradito' da un'impronta digitale rinvenuta da chi indaga sull' auto della vittima. Lo straniero ha deciso di ammettere le proprie responsabilità quando è stato interrogato dal pm, e, in presenza del suo difensore, ha spiegato le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del gip. L'impronta digitale. Una impronta digitale ha guidato gli investigatori sulla pista giusta. 🔗 Leggi su Agi.it

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