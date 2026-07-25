Giornalista ucciso a Eboli il 26enne arrestato confessa l' omicidio La svolta con l' impro

Un uomo tunisino di 26 anni è stato arrestato e ha confessato di aver ucciso il giornalista sportivo di 53 anni nel Salernitano. L’omicidio è avvenuto nel corso della notte, e l’indagine ha portato all’identificazione del sospettato. L’arresto è stato seguito dalla confessione spontanea davanti agli investigatori. Non sono stati forniti dettagli sul movente o sui rapporti con la vittima. La polizia ha avviato le procedure per le successive fasi dell’indagine.

AGI - Per l’omicidio del giornalista sportivo Luigi ‘Luca’ Esposito, 53 anni, nel Salernitano, questa notte è stato individuato e sottoposto a un provvedimento di fermo un ragazzo tunisino di 26 anni che poi davanti agli investigatori ha confessato. L'uomo ha deciso di ammettere le proprie responsabilità quando è stato interrogato dal pm, e, in presenza del suo difensore, ha spiegato le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del gip. L'impronta digitale. Una impronta digitale ha guidato gli investigatori sulla pista giusta. Le indagini dei carabinieri del Nucleo... 🔗 Leggi su Agi.it

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