È stato fermato il sospettato dell’omicidio di un giornalista di 53 anni a Eboli. La polizia ha arrestato un uomo ritenuto responsabile del delitto, avvenuto recentemente. Il fermo è stato disposto dopo indagini che hanno portato al suo identificamento. La vittima lavorava come giornalista pubblicista e l’omicidio ha suscitato sdegno nella comunità. Le autorità proseguono le indagini per chiarire eventuali motivazioni e altri dettagli legati al caso.

È stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell’ omicidio di Luigi Esposito, giornalista pubblicista di 53 anni. L’arrestato, individuato nella notte a seguito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, era nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giornalista ucciso a Eboli, fermato il presunto responsabile dell’omicidio

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