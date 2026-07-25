Le forze dell'ordine hanno fermato un sospettato per l’omicidio del giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli. L’indagine, avviata dopo il ritrovamento avvenuto domenica scorsa, ha portato a questa svolta. Al momento, non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’arrestato o sulle motivazioni del gesto. La polizia prosegue le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Arriva una svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, il 53enne trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. La Procura della Repubblica di Salerno, al termine di un’intensa attività investigativa condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, ha disposto il fermo di un indiziato di delitto, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio. L’uomo è stato rintracciato mentre si nascondeva all’interno di un casolare abbandonato. Il blitz dei Carabinieri è stato eseguito con il supporto del Reparto Investigazioni Scientifiche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia, che hanno collaborato alle operazioni di ricerca e cattura. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giornalista trovato carbonizzato a Eboli, svolta nelle indagini: fermato il presunto assassino

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Trovato un cadavere carbonizzato a Eboli: la vittima è il giornalista Luigi Esposito

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