giornalista ucciso a eboli arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato questa notte in relazione all’omicidio del giornalista di 53 anni avvenuto a Eboli, nel Salernitano. L’individuazione e il fermo sono stati effettuati dopo le indagini condotte dalle forze dell’ordine. La vittima è stata trovata morta in un suo domicilio. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dell’arrestato o sulle modalità dell’omicidio.

AGI - Per l’omicidio del giornalista Luigi ‘Luca’ Esposito, 53 anni, nel Salernitano, questa notte è stato individuato e sottoposto a un provvedimento di fermo un uomo ritenuto responsabile del delitto. Giornalista ucciso, svolta nell'indagine . L'arrestato era nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento dei carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone cacciatori di Puglia. A coordinare le indagini è la Procura di Salerno. L'omicidio del giornalista . Il corpo carbonizzato del giornalista 53enne era stato trovato domenica scorsa in località Cioffi di Eboli in un terreno agricolo vicino alla strada statale 7bis, nel Salernitano. 🔗 Leggi su Agi.it

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