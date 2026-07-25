Un uomo è stato fermato per l’omicidio del giornalista trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. La polizia ha eseguito un fermo dopo aver raccolto elementi che collegano l’indagato al decesso. La vittima era conosciuta nel settore giornalistico e il suo corpo è stato scoperto in un’area rurale della città. Le autorità proseguono le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Eboli (Salerno) 25 luglio 2026 – Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca’ Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei Carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giornalista morto carbonizzato a Eboli, fermato un uomo per l’omicidio di Luca Esposito

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Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiamme reddit

Giornalista Luca Esposto carbonizzato a Eboli, un fermato dai carabinieriSvolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luca Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. tg.la7.it

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