Luigi Esposito, noto come Luca, 53 anni, giornalista e opinionista sportivo di Nocera Inferiore, è stato ucciso e il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio.

53 anni, giornalista e opinionista sportivo, Luigi Esposito (noto come Luca) era originario di Nocera Inferiore (Salerno). Nella notte tra sabato 18 luglio e domenica 19 il suo corpo è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Sulla salma sono presenti ferite da arma da fuoco. La Procura di Salerno indaga per omicidio. Chi era il giornalista Luigi Esposito, noto come Luca Giornalista sportivo e dirigente dell’Arpac, Luigi Esposito – noto a tutti come Luca – era una firma stimata in Campania. Nato a Nocera Inferiore nel 1973 e iscritto all’Ordine dei pubblicisti dal 2012, divideva la sua vita professionale tra l’impegno per l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente (ad Avellino, dopo un passato nella sede di Caserta) e la passione per il calcio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi era Luigi Esposito, il giornalista noto come Luca ucciso a Eboli: l'omicidio e il corpo carbonizzato

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Morto il famoso giornalista: svelata identità del cadavere carbonizzato trovato a Eboli

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