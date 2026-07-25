Giornalista carbonizzato a Eboli fermato 26enne tunisino

Da imolaoggi.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 26 anni di origine tunisina è stato fermato nell’ambito delle indagini sulla morte del giornalista trovato carbonizzato domenica scorsa a Eboli. La polizia ha eseguito il fermo dopo aver raccolto elementi che collegano il sospettato al caso. La vittima era un giornalista salernitano, e l’indagine si concentra ora sulla possibile relazione tra il fermato e l’episodio. La procura ha disposto ulteriori accertamenti e analisi per chiarire i dettagli dell’accaduto.

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C’è una svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno Il presunto assassino è un ragazzo di 26 anni di nazionalità tunisina: quando è stato fermato dai carabinieri era in possesso di alcuni documenti della vittima, tra cui le carte di credito di Esposito. L’uomo era nascosto all’interno di un casolare abbandonato nella zona a sud della provincia di Salerno. L’intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del reparto indagini tecniche del Ros (raggruppamento operativo speciale)... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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