Giornalista morto carbonizzato a Eboli | fermato un 53enne i dettagli

Da sportmediaset.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 53 anni è stato fermato nell’ambito delle indagini sulla morte del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli. La vittima, un giornalista salernitano, è stata trovata domenica scorsa. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. Non sono stati diffusi dettagli sul possibile collegamento tra l’arresto e la dinamica del decesso. Le indagini sono in corso e si attendono ulteriori sviluppi.

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Svolta nell'indagine della morteVdel giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei Carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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