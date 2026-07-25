L'autopsia sul corpo del giornalista di 53 anni trovato bruciato in località Cioffi suggerisce che potrebbe essere stato ancora vivo mentre veniva dato alle fiamme. La vittima era stata precedentemente brutalmente picchiata e soffocata. Il corpo è stato scoperto domenica mattina in provincia di Salerno. Le indagini si concentrano sulla sequenza dei fatti e sulla possibilità che la morte sia avvenuta in condizioni di estrema violenza prima dell'incendio.

Quando gli hanno dato fuoco forse era ancora vivo, anche se in gravissime condizioni dopo essere stato brutalmente picchiato e soffocato, Luigi Luca Esposito (in foto), il giornalista salernitano di 53 anni trovato carbonizzato la mattina di domenica scorsa in località Cioffi, nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. Gli ulteriori aspetti emersi dall’ autopsia effettuata sul suo corpo martedì scorso evidenzierebbero che l’uomo avrebbe inalato il fumo che sarebbe stato appiccato dal suo assassino o dagli assassini poco prima di morire. Le indagini puntano a far luce su tutti gli aspetti della vita di Esposito, anche su una fede all’anulare segno forse di un legame con una presunta moglie, come egli stesso raccontava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giornalista assassinato, l’ipotesi dall’autopsia: "Forse era ancora vivo quando è stato bruciato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giallo di Eboli, prime verità: Esposito massacrato di botte, volto sfigurato dallassassino

Notizie e thread social correlati

Omicidio Luigi Esposito, giornalista "forse bruciato vivo" dopo essere stato picchiato: l'ipotesi macabraSecondo l'autopsia, potrebbe essere ancora vivo mentre il suo corpo veniva bruciato.

Luca Esposito era ancora vivo quando gli è stato dato fuoco: l'autopsia trova tracce di fumo nei polmoniLuca Esposito è stato trovato morto e carbonizzato in una zona rurale di Eboli tra il 18 e il 19 luglio.

Temi più discussi: Omicidio Luca Esposito a Eboli, si attende l'autopsia per chiarire le cause della morte; Giornalista Luigi Esposito ucciso dopo un pestaggio feroce, cos'è emerso dall'autopsia e l'ipotesi sul killer; Luca Luca Esposito era vivo quando gli diedero fuoco?; Giornalista ucciso: come è morto Luca Esposito.

Fermato presunto assassino di Luigi Luca Esposito, il giornalista ucciso e bruciato a EboliI carabinieri hanno sottoposto a fermo un uomo per l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista ucciso e bruciato ad Eboli (Salerno) il 19 luglio; il sospettato ... fanpage.it

Giornalista assassinato, l’ipotesi dall’autopsia: Forse era ancora vivo quando è stato bruciatoQuando gli hanno dato fuoco forse era ancora vivo, anche se in gravissime condizioni dopo essere stato brutalmente picchiato ... quotidiano.net