Luca Esposito è stato trovato morto e carbonizzato in una zona rurale di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. Gli esami autoptici mostrano tracce di fumo nei polmoni, indicando che era ancora vivo quando gli è stato dato fuoco. Non sono stati forniti altri dettagli sul momento o sulle circostanze precise dell'incendio. La polizia indaga sul caso senza aver reso noti eventuali sospetti o motivazioni.

Con ogni probabilità era ancora vivo quando sono state appiccate le fiamme sul corpo di Luca Esposito. Sono gli ultimi particolari che emergono dagli esami sul cadavere carbonizzato del giornalista sportivo di 53 anni ritrovato senza vita in località Cioffi, in una zona rurale e isolata di Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Nonostante il corpo completamente distrutto dalle fiamme, nel corso degli esami sarebbero state isolate delle tracce di fumo nei polmoni della vittima. Una circostanza che fa pensare che al momento in cui è scoppiato il rogo Esposito, per quanto vittima di un brutale pestaggio, respirasse ancora tanto da inalare il fumo. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Luca Esposito era ancora vivo quando gli è stato dato fuoco: l'autopsia trova tracce di fumo nei polmoni

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